Nieuwe dierenwet legt bom onder veehouderij en houden huisdieren

Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 mogelijk niet meer in een hok of kooi worden gehouden. Dat is het gevolg van een nieuwe dierenwet, die vorige week geruisloos is aangenomen door de Eerste Kamer. Minister Carola Schouten (Landbouw) zit ermee in haar maag.

Huisdiereigenaren dreigen in grote problemen te komen door een wetswijziging waarmee de Eerste Kamer vorige week heeft ingestemd. Die nieuwe wet, ingebracht door de Partij voor de Dieren, regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden.

De wet gaat niet alleen over vee - zoals kippen, varkens en koeien - maar óók over huisdieren. ,,Daarbij kun je dus ook denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de vogel in de kooi’’, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Volgens de nieuwe wet moeten dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen: hokken, stallen en kooitjes moeten daarop worden aangepast.

Bewegingsvrijheid

,,Een konijn zit nu vaak in z’n eentje in een hok, terwijl het eigenlijk heel sociale dieren zijn’’, zegt Rodenburg. ,,Dat geldt ook voor parkieten en andere vogels, die van nature veel bewegingsvrijheid hebben.’’ Verder zou kunnen gelden dat katten altijd de mogelijkheid moeten krijgen om naar buiten te gaan.

Rodenburg plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid: ,,De vraag is of de wet te handhaven is.’’ Minister Schouten ontraadde afgelopen april de wetswijziging. Toch stemde een meerderheid in de Tweede Kamer ermee in. Ook de Eerste Kamer ging vorige week akkoord: de senaat deed die af als hamerstuk.

Een nieuwe wet regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben om in een stal, hok of kooi gehouden te kunnen worden.

Uitlaten

Partijen in het parlement zijn nu bezorgd. ,,Mogen we honden nog aangelijnd uitlaten of moeten we ze de vrijheid geven om de kat van de buurvrouw op te eten?’’ vraagt CDA-Kamerlid Derk Boswijk zich af. VVD, CDA, SGP en BBB vrezen bovendien desastreuze gevolgen voor de veehouderij in Nederland.

Minister Schouten laat weten dat haar ministerie ‘analyseert’ wat de aangenomen wet in de praktijk gaat betekenen. ,,De wet is heel open geformuleerd’’, zegt ze. ,,Daarbinnen moet je kijken wat wel en wat niet kan.’’ Zo is het volgens Schouten lastig te bepalen wat nu precies natuurlijk gedrag van dieren is.

Ook onder boeren heerst onrust over de nieuwe wet. ,,Als je dit streng invult, is dit het einde van de intensieve veehouderij.’’ Lees hieronder welke gevolgen de nieuwe regels nog meer kunnen hebben.