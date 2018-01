Nieuwe aanval D66 op verplichte zondagssluiting

Regeringspartij D66 opent opnieuw de aanval op de verplichte zondagssluiting in sommige gemeenten. Volgens Kamerlid Jan Paternotte moet het afgelopen zijn met ‘de gekkigheid’ en moeten winkeliers overal in Nederland zelf kunnen besluiten of ze op zondag open willen.

Het voorstel is tegen het zere been van regeringspartners CDA en ChristenUnie. Zij willen niet tornen aan de huidige regels. Gemeenten mogen momenteel zelf bepalen of winkels op zondag opengaan. Dat leidt tot grote verschillen: in sommige steden is het iedere week raak, in andere kiezen ze voor een beperkt aantal dagen per jaar. In weer andere gemeenten moeten alle winkels dicht blijven.

Quote Mensen moesten naar een andere gemeente rijden om op kerstavond in een winkel terecht te kunnen D66'er Jan Paternotte Die lappendeken aan verschillende regels leidt volgens Paternotte tot bizarre taferelen. ,,Kerstavond viel afgelopen jaar op een zondag. Heel veel mensen deden toen hun kerstboodschappen, maar een aantal moest naar een andere gemeente rijden om in een winkel terecht te kunnen. Tegelijkertijd zag je dat ondernemers in gemeenten waar de winkels op zondag dicht moeten blijven knarsetandend moesten toezien hoe ze omzet misliepen. Die gemeenten schieten zichzelf in eigen voet.”

Sancties

Op overtreding van de Winkeltijdenwet staan forse sancties. Winkeliers kunnen boetes tot ruim 20.000 euro opgelegd krijgen. Komende woensdag debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.

Dat Paternotte nu met dit voorstel komt, is omdat het kabinet een wetvoorstel aangekondigd heeft dat winkeliers beschermt om tegen hun zin op zondag de winkel te moeten openen. Zij mogen niet langer gedwongen worden tegen hun zin in open te gaan.

Onlangs kreeg een fietsenmaker in Groningen een flinke strop te verduren nadat hij zich niet aan de ruimere openingstijden van het winkelcentrum had gehouden. In de VvE was afgesproken dat de openingstijden in het winkelcentrum verruimd zouden worden op donderdag, zaterdag en zondag. De fietsenmaker vond de extra kosten die het langer openhouden van zijn zaak met zich meebracht te hoog en hield zich er niet aan. Hij verloor de rechtszaak tegen de VvE en moest duizenden euro's betalen.

Nieuwe wet

In de nieuwe wet staat dat dat niet meer mag. Alleen wanneer een winkelier bij het tekenen van het koop- of huurcontract akkoord gaat met de winkeltijden en zich bijvoorbeeld verplicht op koopavond open te zijn, kan hij worden gedwongen zich daaraan te houden. Maar achteraf opleggen van andere winkeltijden kan niet meer.