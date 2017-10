Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie

In het regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen de punten terug die in het zogeheten Regenboog Stembusakkoord staan. Het gaat niet alleen om het mijden van geslachtsregistratie, zoals gewenst door transgenders en interseksuelen, maar ook dat in het Nederlandse buitenlandbeleid de rechten van de LHBTI's topprioriteit blijven.