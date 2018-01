Niet tegen elke prijs van het gas af

De eigenaar van een gemiddeld rijtjeshuis moet zo’n 18.000 euro investeren wanneer niet meer kan worden gestookt en gekookt op gas, berekende onderzoeksbureau Ecorys. Zo zijn warmtepompen erg duur. En als een huiseigenaar bijvoorbeeld de cv-ketel vervangt door een elektrische ketel, zijn de stookkosten zo’n 2,6 keer hoger. Dat de gaskraan niet snel dicht kan, is ook omdat het veel tijd kost bestaande woningen om te bouwen. Willen we 2050 halen, dan gaat het al snel om 200.000 woningen per jaar. Een alternatief is blijven stoken op gas uit het buitenland, maar dan moeten extra stikstoffabrieken worden gebouwd die het gas geschikt maken voor Nederlandse apparaten. Dat kost veel tijd en geld en niemand wil afhankelijk worden van Russisch gas.



Dat we van het Groninger gas af moeten, is geen punt van discussie. Al was het maar omdat de gasbel opraakt. Dat de schade aan huizen ruimhartig moet worden hersteld, mag ook geen discussiepunt zijn. Wel de snelheid waarmee de kraan dichtgaat. Het gemak waarmee politici nu praten over klimaatdoelstellingen of over solidariteit met Groningen is wel erg goedkoop wanneer ze er niet eerlijk bij vertellen wat de prijs is die de rest van Nederland daarvoor moet betalen.