Niet alleen GroenLinks heeft sleutel voor meerderheid

,,Nu komt het op ons aan!'', roept Klaver, op de ochtend na de verkiezingen met een enorme slagroomtaart voor zijn neus. Hij houdt nog vast aan de boodschap waarmee hij de verkiezingen in ging: GroenLinks is de partij die nodig is voor een meerderheid en dus gaat de partij het kabinetsbeleid naar groen en naar links af laten slaan.

,,Wij hebben de sleutel in handen'', mailde Klaver gisteren nog naar zijn achterban. Probleem is alleen: dat klopt niet meer. Waar GroenLinks lang dacht dat ze de enige partij was die de coalitie in haar eentje aan een meerderheid kon helpen, zijn er nu plots drie gegadigden voor die rol. FvD op rechts, met een monsterzege van 13 zetels in de Eerste Kamer, maar - belangrijker nog voor GroenLinks - ook de 'linkse vriend' PvdA kan het kabinet in zijn eentje van voldoende steun voorzien. GroenLinks bezweert dat dat 'prima' is, omdat de sociaaldemocraten grofweg gedeelde idealen hebben. Maar Lodewijk Asscher maakt van klimaat niet zo'n groot punt als Klaver.