Niet alleen bij Sywertdeal ging het mis: megamarges rond andere deals ook ‘ethisch onverantwoord’

Dat meldt minister Conny Helder maandagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. Na onthullingen over de Sywertdeal beloofde het ministerie van Volksgezondheid om behalve die mega-order ook andere grote leveringen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis onder de loep te nemen. Die accountantsonderzoeken zijn nu klaar. Volgens Helder zijn er ‘aanzienlijke marges’ behaald door de leveranciers.

‘Het is de vraag of die marges in crisistijd ethisch verantwoord zijn’, schrijft de minister. ‘De manier waarop sommige leveranciers en betrokkenen hebben gehandeld vind ik niet passen bij de omstandigheden van dat moment’, schrijft Helder in diplomatieke bewoordingen. ‘Individuele belangen speelden daarbij een rol'.

Eén van de leveranciers is Lasaulec, een Friese groothandelsonderneming van ‘Mister Ferrari’ Frits Kroymans. Volgens jaarrekeningen die het Financieele Dagblad in handen heeft, zou dat bedrijf tientallen miljoenen euro's winst gemaakt hebben met de coronadeals.

De winstmarge kwam volgens de accountants uit op bijna 30 procent, blijkt vandaag. Opvallend is dat Lasaulec - dat in totaal voor 149 miljoen euro aan isolatiejassen leverde - een kort lijntje had met het ministerie van Defensie. Niet de inkopers van het landelijke LCH deden onderhandelingen met de fabrikant, dat gebeurde via het al bestaande contact met Defensie. ‘In die communicatie is er tweemaal 5 procent opslag op de verkoopprijs aangeboden (...) dat is niet door Lasaulec of Defensie met het LCH gedeeld', schrijft Helder.

Kopen, kopen, kopen

Toen die prijsopslag later alsnog bekend werd, kon de deal doorgaan omdat snel ‘kopen, kopen, kopen’ belangrijker was dan goedkoop inkopen, stelt de minister. Winst maken was ook niet verboden, erkende het ministerie van Volksgezondheid al eerder, maar de hoogte van de bedragen wekken wrevel. En in het geval van de Sywertdeal was de ophef nog groter, omdat Van Lienden en zijn compagnons lange tijd beweerden als nobele weldoeners ‘om niet’ te werken. Ondertussen streken ze samen bijna 30 miljoen euro op.

Bij een lading beschermingsmiddelen die fabrikant Bunzl leverde, was een geheime bonus bedongen van 2 miljoen euro. Dat is niet in de haak, en na advies van de Landsadvocaat bereidt het kabinet een procedure voor om het geld terug te vorderen. Eerder meldde Helder al dat geprobeerd wordt om geld te plukken bij Van Lienden en co, ook wordt dat verkend voor de andere coronadeals die nu onder de loep zijn genomen. ,,Daarom worden de rapporten ook met het Openbaar Ministerie gedeeld", zegt een woordvoerder van Helder.

De accountantsonderzoeken sleepten lang voort. Vorig jaar september was na ruim een jaar vertraging het Deloitte-onderzoek naar de Sywertdeal pas klaar. De onderzoekers concludeerden dat het ministerie van Volksgezondheid de miljoenenorder met Sywert van Lienden en zakenpartners doordrukte in april 2020, ondanks waarschuwingen van deskundigen dat er al genoeg mondmaskers waren.

Volgens het kabinet misleidden Van Lienden en zijn zakenpartners het ministerie: de buitenwereld dacht dat de mediapersoonlijkheid alles ‘om niet’ deed, ook zou hij ‘partijen bewust tegen elkaar uitspelen’ en een rookgordijn optrekken rond de commerciële tak. ,,Winst maken mag”, zei premier Mark Rutte. ,,Maar het probleem is dat ze bewust permanente verwarring lieten bestaan over hun bv en het goede doel.”

De verschillende accountantsonderzoeken hebben samen meer dan 10,5 miljoen euro gekost.

