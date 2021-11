Negatief reisadvies: Buitenlandse Zaken vraagt Nederlanders in Ethiopië zich te registeren

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanwege het conflict in het noorden van het land een negatief reisadvies uitgevaardigd voor Ethiopië. Nederlanders die in het West-Afrikaanse land zijn, worden opgeroepen zich te registreren.

In het hele land geldt nu kleurcode rood, wat 'niet reizen’ betekent. Alleen hoofdstad Addis Abeba kleurt nog oranje (alleen noodzakelijke reizen). Hoewel rebellen volgens internationale media oprukken naar de hoofdstad is volgens het ministerie is de veiligheidssituatie in Addis Abeba niet iets beter. ,,Tegelijk roepen we Nederlanders in het hele land, ook de hoofdstad, op om zich af te vragen of het onder de huidige situatie noodzakelijk is om in Ethiopië te blijven.”

Ook worden Nederlanders zich gevraagd te registeren bij de ambassade via de informatieservice van Buitenlandse Zaken. ‘Dan weten wij dat u op dit moment echt in Ethiopië bent en hoe we u kunnen bereiken als dat nodig is’, zo staat te lezen in het reisadvies. Het ministerie weet niet hoeveel Nederlanders er nu in Ethiopië zijn; er geldt geen registratieplicht voor Nederlanders die naar het buitenland reizen.

Tigray

Op 2 november riep premier Abiy Amed van Ethiopië de noodtoestand uit vanwege het escalerende conflict met de noordelijke regio Tigray. Een jaar geleden brak daar oorlog uit en het geweld is inmiddels overslagen naar andere gebieden. Volgens de Verenigde Naties maken zowel de rebellen uit Tigray als de regeringstroepen uit Ethiopië zich schuldig aan mogelijke oorlogsmisdaden.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en Kamerlid Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) hebben vandaag Kamervragen gesteld. De Kamerleden verbaasden zich erover dat het reisadvies voor Ethiopië ondanks de ontwikkelingen nog grotendeels oranje was. ,,Het reisadvies moet rood worden, zodat Nederlandse burgers snel vertrekken.” Kort na het insturen van de vragen werd het reisadvies aangescherpt.

Afghanistan

Volgens de Kamerleden zou Buitenlandse Zaken ‘geleerd’ moeten hebben van Afghanistan. Maar ook daar bleken ondanks een rood reisadvies nog honderden Nederlanders te verblijven, terwijl het ministerie uitging van ‘enkele tientallen’. Slechts een handjevol had zich geregistreerd bij de ambassade in Kaboel, waardoor pas weken nadat het land in handen viel van de taliban duidelijk was hoeveel Nederlanders er nog in het land vastzaten.

De VS riep Amerikanen al eerder deze week op het land te verlaten. Ook bepaald Amerikaans ambassadepersoneel mag het land op vrijwillige basis verlaten, melden Amerikaanse media.

