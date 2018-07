'Nederlandse diplomaten in problemen door minister Blok'

De minister deed zijn uitspraken tijdens een besloten bijeenkomst, waarvan deze week beelden opdoken. ,,Hij heeft de rest van zijn carrière nodig om deze schade te herstellen”, zegt oud-VVD’er en historicus Arend Jan Boekestijn. Hij zat jarenlang samen met Blok in de Kamerbankjes. ,,Door dit soort onzin weet je zeker dat niemand meer naar je luistert.”



Volgens Boekestijn klopt er weinig van de uitspraken die Blok deed. Zo zei de minister letterlijk: ,,Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch. Ik heb de vraag uitgezet op mijn ministerie, maar dat doe ik hier ook: noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont – dus dan vallen Australië en de VS af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid – en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”



Pertinente onzin, zegt Boekestijn. ,, In de meeste Europese landen leven de meeste etnische groepen betrekkelijk geweldloos samen. Dat geldt ook voor landen als Senegal, Botswana en Singapore. Het klopt dus niet dat een multiculturele samenleving niet vreedzaam kan zijn.”