Nederlanders zijn tevreden over provincie als bestuurslaag

VERKIEZINGENNederlanders zijn tevreden over de provincie als bestuurslaag: die mag blijven zoals deze nu is. Dat zegt het grootste deel van ruim 320.000 mensen die de Kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen hebben ingevuld.

Van de deelnemers zegt 45 procent dat de provincie niet hoeft te veranderen. Veel minder mensen kiezen voor een van de vier andere keuzemogelijkheden: dat het provinciebestuur meer te zeggen moet krijgen, dat de provincie moet worden afgeschaft, dat provincies moeten fuseren of dat ze in één organisatie moeten opgaan met de waterschappen.

,,Je kunt hieruit afleiden dat de meeste mensen tevreden zijn over het functioneren van de provincies'', zegt Rudy van Belkom van Het Nieuwe Kiezen, initiatiefnemer van de Kieswijzer. ,,Wel zie je dat er in elke provincie verschillende thema's spelen die inwoners het belangrijkst vinden.''

Zo noemen Zuid-Hollanders woningbouw als belangrijkste thema, terwijl inwoners van Drenthe en Flevoland zich vooral druk maken over de natuur. In Groningen wordt gezondheidszorg als topthema bestempeld: gas komt in die provincie pas op de vierde plek. In Gelderland is Lelystad Airport de grootste kopzorg.

Luchthavens

In de provincies waar in de Kieswijzer een vraag is opgenomen over hun luchthaven (Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Drenthe, Groningen, Limburg en Noord-Brabant) vinden de meeste inwoners dat het vliegveld wél mag groeien, mits de overlast beperkt blijft. ,,Het is dus niet zo dat inwoners massaal tegen de groei van luchthavens zijn'', zegt Van Belkom.

Hoewel in elke provincie verschillende thema's worden voorgelegd, krijgen deelnemers in heel Nederland de vraag hoe hun provincie het best kan bijdragen aan de overgang naar een duurzame, groene samenleving. Het grootste deel van de Nederlanders (43 procent) zegt daarop dat inwoners financieel moeten worden ondersteund bij lokale, duurzame initiatieven, zoals de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp.

Geen stellingen

De Kieswijzer, een stemhulp van deze krant en alle regionale nieuwsmedia van De Persgroep, is tot gisteren ruim 320.000 keer ingevuld. Het is een stemhulp zonder stellingen, maar met een meer genuanceerd beeld per thema. ,,Een traditionele stemhulp bestaat uit een reeks stellingen waarmee je het eens of oneens bent", zegt Van Belkom. ,,Dat levert een te zwart-wit beeld op. In veel gevallen doet dat geen recht aan wat je vindt. In de Kieswijzer kies je bij ieder thema uit vijf uiteenlopende oplossingen voor een probleem. Daarmee is de kans veel groter dat jouw smaak er wel tussen zit. Zo krijg je als kiezer een genuanceerder beeld van welke partij het beste bij jou past.’’

De Kieswijzer is beschikbaar voor alle twaalf provincies en is gemaakt door regionale journalisten.