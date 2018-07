Nederlanders teruggetrokken uit Kidal in Mali

De Nederlandse militairen die gelegerd waren in Kidal, een vooruitgeschoven post in Mali, zijn teruggetrokken. Ze kunnen in het plaatselijke ziekenhuis niet meer rekenen op goede zorg als hun iets ernstigs overkomt. Dat meldt Defensie op basis van eigen constateringen.

Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten is de maatregel nodig omdat de medische keten in Kidal niet meer voldoet aan de Nederlandse eisen. ,,Dit heeft te maken met de aflossing van het medisch team daar. In tegenstelling tot het vorige team, voldoet het nieuwe personeel niet. Een goede medische keten is een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van militaire operaties," luidt het in een persbericht.

Nederlandse militairen in Mali doen verkenningen en verzamelen inlichtingen die de commandant van de VN-missie daar gebruikt om operaties voor te bereiden. Het twintigtal verkenners doet deze lange afstandsverkenningen vanuit Gao en Kidal. Deze laatste groep zal zijn taken vanaf nu dus ook vanuit Gao gaan uitvoeren.

Mortierongeval

Over het ziekenhuis in Kidal, waar gewonde militairen zouden worden behandeld door Togolese medici, zijn al langer zorgen. Na het mortierongeval in de zomer van 2016 dat twee Nederlandse militairen het leven kostte, concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat de zorg voor de Nederlanders in Mali tekortschoot.

De granaten die Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) het leven kostten, bleken zonder controle te zijn gekocht en waren verkeerd opgeslagen. Jeanine Hennis (VVD) stapte na die conclusies in oktober 2017 op als minister van Defensie.

Defensie houdt vol dat het Togolese personeel tot dusver wel degelijk voldeed, maar dat daar nu verandering in is gekomen.

Nederlandse missie