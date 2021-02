Nederland wil snel af van tabaksverkoop supers

Twee derde van de Nederlanders steunt het kabinetsplan om de sigarettenverkoop te bannen uit de supermarkt, blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Liefst al per 2022.

Op dit moment is 67 procent van de gepolste volwassenen er voorstander van dat supermarkten stoppen, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Zo’n 71 procent van hen wil dat zelfs binnen een jaar. Hoeveel mensen zijn ondervraagd, is niet duidelijk.

Dat is veel sneller dan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) beoogt. De ministerraad besloot op zijn voorstel afgelopen november dat de verkoop van tabak in supermarkten pas per 2024 wordt verboden. Eerst gaat per 2023 de onlineverkoop in de ban.

De maatregelen zijn een uitwerking van het nationaal preventieakkoord, waarin staat dat het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren omlaag gaat. Ook gaat de prijs van een pakje sigaretten de komende jaren langzaam maar zeker naar tien euro.

Tankstations niet voor 2030

Verkoop van rookwaar is na 2024 alleen nog toegestaan bij tankstations en in tabaksspeciaalzaken. Uiteindelijk zullen later ook de tankstations een ban krijgen, maar dat zal niet voor 2030 zijn.

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij willen direct een ban, zeker nu het leeuwendeel van Nederland dit voornemen steunt. Het onmiddellijk beperken van tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken zou 210.000 mensen van het roken af houden en mogelijk meer dan 100.000 sterfgevallen voorkomen.

,,Om deze reden zijn wettelijke maatregelen nú logisch en noodzakelijk. Immers: hoe eerder ze worden doorgevoerd, hoe sneller de rookvrije generatie in zicht komt en hoe meer we ziekte en overlijden door roken voorkomen.” Ieder jaar overlijden nog steeds 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

