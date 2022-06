Nederland weigert asielzoekers van andere landen over te nemen: ‘Afspraken zijn niet nagekomen’

Door de problemen in het aanmeldcentrum Ter Apel, overvolle asielzoekerscentra en de vele crisisopvangplekken ‘is dit niet het moment om een paar honderd extra asielzoekers over te nemen’, aldus Van der Burg

Deze boodschap gaat de staatssecretaris later deze week ook verkondigen in Luxemburg, waar Europese ministers en staatssecretarissen van Justitie en/of Binnenlandse Zaken bijeenkomen om over het Europese asiel- en migratiebeleid te praten. Daar zal Van der Burg ook aandringen op naleving van de Dublinverordening voor asielverzoeken. Die bepaalt dat een asielaanvraag in principe moet worden ingediend in het eerste land waar een asielzoeker Europa binnenkomt.

Niet eerlijk

,,Ik geloof er in dat een goed, rechtvaardig en eerlijk asielbeleid alleen maar kan werken als afspraken worden nagekomen. Het is niet eerlijk dat andere landen dit niet doen”, zei Van der Burg in het Kamerdebat ter voorbereiding op de bijeenkomst in Luxemburg.

Ruim een derde van de asielzoekers die nu in een asielzoekerscentrum verblijven, hoort daar volgens de ‘Dublinregels’ niet thuis, maar moet in een ander land de asielprocedure doorlopen, zei de staatssecretaris. Als die circa 3600 mensen niet in Nederlandse azc’s waren terechtgekomen, zou volgens hem een belangrijk capaciteitsprobleem zijn opgelost.

Screening en registratie

Ook goede screening en registratie is onontbeerlijk in een eerlijk Europees asielbeleid, aldus Van der Burg. Zolang ook dat niet goed is geregeld, gaat Nederland geen asielzoekers uit andere landen overnemen, benadrukt hij. ,,Voor die tijd valt er niet over te praten.”

De Kamer is verdeeld over de opvang van asielzoekers. Onder meer coalitiepartij VVD noemt de huidige asielinstroom onhoudbaar en te veel voor Nederland. Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD) vindt dat de staatssecretaris veel meer moet doen om de instroom te verlagen en de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te verhogen.

Ook JA21 en de SGP vinden dat er meer werk moet worden gemaakt van het uitzetten van uitgeprocedeerden. Diverse partijen, zoals de PvdA en de SP, vinden de situatie in Ter Apel uiterst zorgelijk. Een ‘puinhoop’, zoals SP-Kamerlid Jasper van Dijk het verwoordde.