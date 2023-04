Nederland levert 160 militairen voor EU-missie in Bosnië

Vorig jaar juni kondigde het kabinet al aan een grotere eenheid te willen sturen naar Bosnië. De EU wil de missie uitbreiden omdat door de oorlog in Oekraïne de spanningen in de regio zijn toegenomen. Russische invloed is vooral merkbaar in de Bosnisch-Servische entiteit van Bosnië, de Republika Srpska.

Tussen 1992 en 1995 woedde er een bloedige oorlog in het land. Nederlandse VN-militairen zaten toen in Srebrenica. Ze werden in 1995 overrompeld door Bosnisch-Servische troepen die daarna 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoordden. Dutchbat was opgescheept met een onuitvoerbare missie, was de conclusie later.