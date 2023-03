Nederland geeft Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig

met video Heb jij je stempas al in huis? Hierover gaan de Provincia­le Statenver­kie­zin­gen

De plek van een nieuw windmolenpark, het afschieten van wilde dieren op de Oostvaardersplassen en of het opheffen van een buslijn; het zijn allemaal beslissingen die worden genomen door onze Provinciale Staten. Op 15 maart kan je voor de verkiezingen ervan weer naar de stembus. Waarom is het belangrijk dat je die dag je stem laat horen? In deze video zie je het.