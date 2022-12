Nederland gaat vanmiddag ‘naar verwachting’ slavernijexcuses aanbieden op acht plekken

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat naar Aruba, minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) naar Bonaire, staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) naar Curaçao, staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) naar Sint-Eustatius, staatssecretaris Maarten van Ooijen (Welzijn) naar Saba, minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) naar Sint-Maarten en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) is in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Zij volgen Rutte's speech via een livestream.

Weerwind

Daarover zei Weerwind in een interview aan deze site: ,,Of er excuses gemaakt gaan worden, kan ik niet bevestigen. Maar ik ga dat niet doen. Ik begrijp de verbazing wel over mijn aanwezigheid hier, maar ik heb een andere mening. Ik ben juist trots dat ík de vertegenwoordiger hier ben. Juist met mijn achtergrond. Ik ben pas de tweede minister van kleur ooit in Nederland. En nu deze taak… Het is een teken van verandering.”