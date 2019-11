Nederland gaat financiering omstreden VN-organisatie hervatten

Afgelopen zomer werd bekend dat bij UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) sprake was van seksueel wangedrag, intimidatie en vriendjespolitiek. Kaag zette daarop de Nederlandse bijdrage aan de VN-organisatie voor dit jaar – 13 miljoen euro – stop. „We hebben onze grote zorgen geuit en om opheldering gevraagd”, stelde Kaag destijds.