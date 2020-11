Nawijn: Forum-gedoe doet me denken aan mijn LPF-tijd

Raadslid veroor­deeld om beledigen Hilbrand Nawijn

10 januari Het Zoetermeerse SP-raadslid Lennart Feijen is maandag in hoger beroep veroordeeld voor belediging van mede-raadslid Hilbrand Nawijn. Het voorval had twee jaar geleden plaats. Feijen werd eerder nog vrijgesproken door de rechtbank.