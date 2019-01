Nagel wil dat Van Rooijen voor 50Plus in de Tweede Kamer blijft

Bij die strategie past - zo meent Nagel - niet dat dé pensioenexpert van de partij, Martin van Rooijen, in de Eerste Kamer gaat zitten. Zoals nu het plan is. Nagel: ,,Samen met Krol kan hij in de Tweede Kamer een super-duo vormen dat in de aanval gaat, we hebben goud in handen met de pensioenen.’’



Volgens het erelid en vertrekkend Senator van 50Plus, die trouwens bevestigt dat hij zelf ernstig ziek is, kan Van Rooijen aan Henk Krol weer eens laten zien hoe je hard met je vuist op tafel moet slaan. ,,Henk moet weer even geprikkeld worden’’, aldus Nagel.