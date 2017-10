'Naamswijziging ministeries kost miljoenen'

Annabel Nanninga lijsttrekker FvD Amsterdam

22 oktober ThePostOnline-columnist en journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Zij zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad op woensdag 21 maart. Dat schrijft zij zondag in haar laatste column als redacteur van TPO.