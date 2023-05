Na veel onvrede bij de VVD komt invulling ‘spreidingswet’ alsnog naar de Tweede Kamer

De nadere uitwerking van de zogeheten spreidingswet is nu toch af. Met de wet wil het kabinet asielzoekers eerlijk over het land verdelen en gemeenten die opvang weigeren kunnen dwingen.

De VVD zou problemen hebben gehad met deze uitwerking, waardoor de onderliggende regelgeving vorige week nog niet naar de Tweede Kamer werd gestuurd. De Kamer had afgelopen woensdag twee sessies over de spreidingswet gepland, maar had als voorwaarde gesteld dat de onderliggende regels dan ook bekend zouden zijn. De spreidingswet leek daardoor wéér vertraging op te lopen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) had aangekondigd dat de ministerraad zich pas volgende week weer over deze regelgeving zou buigen. ,,We hebben gisteravond en vanochtend goede stappen kunnen zetten, waarom zouden we wachten tot volgende week?” Aan de regelgeving zou nauwelijks iets veranderd zijn.

Van der Burg miste bij de spreidingswet deadline na deadline, maar is nu voor de verandering eerder dan gepland. Hij wil de Kamer niet om haast manen. ,,Ik was telkens te laat, ik kan nu moeilijk zeggen: opschieten, jongens en meisjes.”

Dat wil niet zeggen dat de wet al meteen een middel is om de opvang beter te regelen. Er worden eerst nog briefings en ronde tafelgesprekken door de Tweede Kamer gevoerd. Ook is de politieke steun voor de wet nog niet zeker, het debat is nog amper scherp gevoerd omdat er tot vanochtend dus nog aan de details van de wet gesleuteld is.

