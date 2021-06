Na veel gepraat en een verslag, is formatie nu onderwerp van debat

Nu er een eindverslag ligt over de ‘complexe’ en ‘grillige’ verkenningsfase in de formatie debatteert de Tweede Kamer vandaag over de voortgang. Daarin zullen de zes partijen die meepraten over regeringsdeelname de wind van voren krijgen over het o zo trage tempo.