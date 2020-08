Na ‘sorry’ wil (en kan) Grapperhaus verder: ‘Er ligt een schaduw over zijn huwelijk’

Het was voor hem al een dag om nooit te vergeten, maar de bruiloft van minister Grapperhaus is nu helemaal memorabel. De foto’s ervan, die via weekblad Privé wereldkundig werden, ontketenden een discussie over zijn positie als minister. Want op zijn bruiloft afgelopen zaterdag in Bloemendaal en Amsterdam hielden de 35 gasten niet altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Juist de bewindsman van Justitie die fulmineerde dat overtreders van die regel ‘asocialen’ zijn, leverde dat verwijten van hypocrisie op.