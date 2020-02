Na Rotterdam wil ook Amsterdam algeheel vuurwerkverbod

Analyse Verkiezin­gen in aantocht, dus druk op Broe­kers-Knol (Asiel) neemt verder toe

12:00 Zoals haar voorgangers worstelt ook de nieuwe staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) met asielzoekers die zich niet laten uitzetten. Met de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in zicht komt ze verder onder druk te staan, nu collega’s in het kabinet zich in de discussie mengen.