Na Kaags vertrek kon Bijleveld niet meer blijven: ‘Ze wilde niet zelf onderdeel van de discussie zijn’

Ank Bijleveld heeft er zelf voor gekozen om vandaag alsnog te vertrekken. ,,Ze kwam tot de conclusie dat dit de enige weg was, ze wil geen onderdeel van de discussie worden”, zei CDA-leider Wopke Hoekstra in een reactie op Bijlevelds vertrek. Rutte betreurt het vertrek van de ‘ervaren bestuurder, een heel warme vrouw ook'.

,,Ze is zeer betrokken, maar wil ook verantwoordelijkheid nemen in deze lastige situatie", zei Hoekstra vanmiddag in de hal van het ministerie van Algemene Zaken. ,,Ze wil zelf geen onderdeel van de discussie zijn. Dat vind ik enorm jammer, maar ik heb dat te respecteren.” Hoekstra begrijpt dat Bijleveld ‘uiteindelijk’ ook koos voor de uitgang. ,,Ze wil als minister ‘niet in de weg lopen’, daarvoor is het onderwerp te groot.”

Dat Bijleveld eerst nog de eigen afweging maakte om te blijven en een dag later alsnog vertrekt, wekt wel verbazing op het Binnenhof. Maar binnen het CDA wordt gesteld dat Bijlevelds positie na Kaags vertrek ‘onderwerp van discussie’ werd . ,,Ik wil niet dat ik het belangrijke werk van mijn mensen in de weg ga staan", zei Bijleveld zelf bij de korte toelichting op haar vertrek.

Rutte

Demissionair premier Mark Rutte noemt het ‘bijzonder spijtig’ dat Bijleveld opstapt: ,,Ze was als een vis in het water op dat departement, iemand die een enorme hoop bestuurlijke ervaring mee nam. Maar ook iemand die in het team let op de andere mensen, iemand die de sfeer in de gaten houdt, een heel warme vrouw.”

Bijleveld zei zelf nog wel ‘verbaasd’ te zijn over het vertrek van kabinetscollega Kaag. Na een motie van afkeuring, de ‘gele kaart’, volgt niet automatisch aftreden. Bijleveld was er juist op gebrand om de evacuatie van Afghanen en Nederlanders uit Kaboel verder op te pakken, zei ze tot vandaag. In de partij ontstond onrust, kritische leden wezen erop dat ook de CDA-minister haar conclusie moest trekken na de zware tik op de vingers van de Kamer.