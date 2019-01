Na ‘ijzige’ week door VVD, gaat CDA confrontatie aan met coalitiepartner

Was het eerst de beurt aan de VVD, nu zoeken CDA en D66 de randen van de coalitieafspraken op. Want amper bekomen van de wrevel over VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff en zijn uitspraken over het klimaat, gooien nu coalitiepartners CDA en D66 een steen in de vijver.

De twee partijen komen met een plan om regels voor asielgezinnen met kinderen soepeler toe te passen. Het is een politieke draai van het CDA, want die vormden al sinds de formatie van Rutte-3 een front met de VVD voor streng asielbeleid. Zo werd het ook in het regeerakkoord vastgelegd. Naar de letter van die afspraak verandert er niets, maar naar de geest ervan wel degelijk. De facto zouden meer kinderen in aanmerking kunnen gaan komen voor asiel.



Met nog acht weken tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten zoeken zo alle partijen kleur op de wangen. Het CDA zet de VVD voor het blok, ChristenUnie en D66 kunnen (eindelijk) het sociale gezicht op het gebied van asielzaken tonen.



De VVD reageerde vanmorgen dus al zuinig: ,,Het staat iedereen vrij om na te denken. Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd,’' laat Kamerlid Malik Azmani weten via een woordvoerster.



CU-leider Gert-Jan Segers jubelt juist openlijk, via twitter. ‘Meer dan welkom’, noemt hij het signaal van CDA.

Vraag is wat de nieuwe verstandhouding op asiel doet met de sfeer binnen de coalitie, die de afgelopen week al ijzig is geworden. Zo waren coalitiepartners Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) niet te spreken over de ronkende teksten van VVD-leiders Mark Rutte en Dijkhoff. De premier wilde raddraaiers die met oud en nieuw hulpverleners aanvallen ‘het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan’. Zulke teksten van een premier ‘kunnen niet’, aldus Buma.

Drammer

Maar de hele coalitie verslikte zich een week geleden vooral door de spierballentaal van Dijkhoff, die in De Telegraaf zei het klimaatakkoord niet zomaar ‘even te gaan uitvoeren’. ,,Het is niet mijn akkoord,’’ aldus Dijkhoff. Ook dat was naar de letter juist: het parlement (en Dijkhoff) dus, hebben alleen nog maar klimaatvóórstellen gekregen. Een akkoord is er nog lang niet. Maar omdat Dijkhoff zijn collega Rob Jetten ook nog als ‘klimaatdrammer’ typeerde en zei dat het klimaatakkoord een kabinetscrisis waard was, vielen er achter de schermen de hele week harde woorden.

Rutte zei gister nog dat hij ‘niet de zekerheid’ heeft ‘dat iedereen honderd procent van elkaar houdt’. Sterker: nu het CDA op het vlak van asiel een nieuw standpunt kiest, zal dat ditmaal wrevel veroorzaken bij de VVD.

Feit is wel: in navolging van de VVD zoeken nu ook D66 en CDA weer eigen profiel. Bepaalde tot dusver de VVD de toon van de muziek in de coalitie die naar de verkiezingen in maart toeleeft, CDA en D66 doen nu ook een duit in het zakje.

De timing kan moeilijk los worden gezien van de turbulente afgelopen week . Juist in een week dat de VVD een stempel drukte, speelt nu het CDA zich in de kijker. En legt druk op de VVD. De ‘wraak’ van D66 en CDA sneert oppositieleider Geert Wilders, via Twitter, bijvoorbeeld.

De boodschap van CDA en D66 aan hun regeringspartner is duidelijk: een nieuwe stresstest voor de coalitie wordt niet gevreesd.