Motie over salarisverhoging zorgpersoneel sneuvelt, indiener Asscher te laat

Tijdens de stemming vond een incident plaats waardoor Asscher, een groot voorstander en mede-indiener van de motie, niet op tijd in de zaal was omdat hij met een ander Kamerlid stond te praten. Toen Asscher alsnog de zaal in stormde, was zijn beurt om te stemmen al voorbij.



Vorige week kwamen twee Kamerleden, van de coalitie en oppositie, ook te laat opdagen. Vandaag werd in het parlement voor de derde keer gestemd over de omstreden motie. De eerste twee keer was exact de helft van de parlementariërs, de complete oppositie, voorstander en de andere helft, de coalitiepartijen, tegen.



De afgelopen dagen zette de oppositie, met voorop de linkse partijen, de druk al flink op de ketel in de Tweede Kamer. In de achterkamertjes is geprobeerd vooral leden van D66 en de ChristenUnie over te halen om ditmaal toch in te stemmen.