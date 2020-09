Morgen uitspraak in proces: strafbankje was ook podium voor Wilders

'Sorry, wilde u nog iets zeggen?'' vraagt de rechter in het voorjaar van 2018, als Geert Wilders gaat verzitten op zijn stoel. ,,Oh, nee hoor." De PVV-leider wilde zichzelf gewoon even een glas water inschenken in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. Waar andere verdachten bij lange verhalen de mond wordt gesnoerd, volgden de rechters in de strafzaak iedere beweging van de PVV-leider. Hij kreeg de tijd. En nam die.



Wilders is dan ook een ongewone verdachte in wat een al even ongewone rechtszaak was. Ver weg van het Binnenhof, in de kille rechtbank langs de landingsbanen bij de luchthaven, zat hij er dan wel als verdachte, toch bleef Wilders ook politicus, bleek gaande het proces. Een beklaagde bovendien met een machtig wapen: toegang tot een enorm publiek.