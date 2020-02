‘Mondkapje is geen realistische manier om coronavirus te dempen’

Van Dissel zei verder dat nog niet duidelijk is hoe breed het coronavirus zich zal of kan verspreiden, ook in Nederland. En of hier dus ooit ‘draconische maatregelen’ nodig zijn, zoals het afsluiten van complete steden.



,,Het blijft koffiedik kijken, we zitten nog in een vroeg stadium van de uitbraak. Je rekent op het ergste, maar hoopt dat je snel weer kunt afschalen. En wij moeten het eerste geval nog krijgen. Tot die tijd zijn we uitermate alert.”



Corona kent een ziektebeeld dat vergelijkbaar is met griep; ook hoesten komt voor. Eerder bleek al dat experts van het RIVM burgers niet aanraden om mondkapjes te gaan dragen in het openbaar om corona te voorkomen.



Het coronavirus is een A-ziekte (grote bedreiging volksgezondheid). De overheid kan patiënten gedwongen isoleren en onderzoeken. Artsen hebben een meldplicht. Risico op overlijden lopen, net als bij griep, vooral ouderen en kwetsbare mensen.