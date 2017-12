Monasch: Ik ben te vroeg uit de PvdA gestapt

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, die dramatisch uitpakten voor de PvdA, schreef Monasch een harde analyse over hoe het beter zou kunnen in de partij, zowel inhoudelijk als wat de organisatie betreft. Daar werd niets mee gedaan, zegt hij. Het fractiebestuur was ,,meer bezig met de eigen positie en vasthouden wat we nu hebben, in plaats van echt doorpakken en vernieuwen. En toen zag ik dat er helemaal geen ruimte was voor verandering.''