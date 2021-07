Missie Peter R. de Vries slaagt: kabinet geeft 10.000 staatlozen alsnog een paspoort

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) heeft besloten voor de oud-pardonners een uitzondering te maken op de eis bepaalde documenten te overhandigen, schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Om in aanmerking te komen voor naturalisatie moeten mensen met een verblijfsvergunning onder meer een geldig buitenlands paspoort of een geboorteakte of ander registratiebewijs kunnen overleggen. Voor oud-asielzoekers kan dat een probleem zijn, omdat het land van herkomst niet meewerkt of omdat ze de documenten niet op durven te halen. Zonder naturalisatie kunnen mensen geen paspoort aanvragen waardoor zij moeilijkheden hebben om een hypotheek aan te vragen, werk te vinden, of te reizen. Ook mogen ze niet stemmen.

De Kamer had - na enkele onderzoeken naar de obstakels - al meerdere keren erop aangedrongen de betrokkenen tegemoet te komen. Eerder dit jaar nam de Kamer twee keer een motie aan van de SP en het CDA hierover. Toch wilde de staatssecretaris nog eens een onderzoek laten uitvoeren naar de problemen door het onderzoeksinstituut WODC. Dat onderzoek is afgerond en heeft ze woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Andere voorwaarden

Voor de ongeveer 2000 jongvolwassenen had Broekers-Knol al in juni het besluit genomen voor een vrijstelling van de eis. Nu doet ze dat ook voor de andere 8500 mensen. De oud-pardonners moeten nog wel aan de andere voorwaarden voor naturalisatie voldoen. Zo mogen zij geen bedreiging zijn voor de openbare orde en nationale veiligheid. Het nieuwe beleid zal op 1 november ingaan.

De ruim 10.000 mensen maken deel uit van de ongeveer 28.000 oud-asielzoekers die onder de algemene pardonregeling uit 2007 vielen. Zij verbleven toen al vele jaren in Nederland. Van hen is 60 procent inmiddels Nederlander. Een derde diende nooit een verzoek in voor naturalisatie. Ongeveer 2000 personen van de oorspronkelijke groep zijn overleden, hebben Nederland verlaten of hebben geen geldige verblijfsvergunning meer.

De Vries

De gisteren neergeschoten Peter R. de Vries zette zich in het verleden meermaals in voor de groep oud-pardonners. Hij hielp ze de zaak onder de aandacht te brengen in de media. Dat deed hij na een mail van Yosef Tekeste-Yemane ongeveer een half jaar geleden. De jongeman schreef alle media in Nederland aan om zijn probleem uit te leggen en om hulp te vragen. ,,De Vries reageerde binnen vijf minuten, toen niemand reageerde’’, zei Tekeste-Yemane gisteren bij het praatprogramma Op1.

,,Dat siert Peter, die verontwaardigd was.’’ De Vries hielp Tekeste-Yemane, bracht hem in contact met de SP en zorgde ervoor dat Tekeste-Yemane in Op1 zijn verhaal kon doen. ,,Hij was echt een held. Ik had er geen vertrouwen meer in dat het opgelost zou worden, maar hij kreeg het binnen een half jaar op de agenda.’’

De Vries werd gisteravond in Amsterdam neergeschoten en vecht nu in een ziekenhuis voor zijn leven. Twee verdachten zijn opgepakt, waaronder de mogelijke schutter.

Bekijk hieronder het fragment terug waarin Yosef Tekeste-Yemane vertelt over de hulp die hij kreeg van Peter. R. De Vries.