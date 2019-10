Minstens 15 cent statiegeld op kleine plastic fles

Komend voorjaar zal staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) beslissen of het plan doorgaat. De industrie moet er in slagen het aantal kleine flessen in zwerfafval te reduceren met 70 tot 90 procent en ten minste 90 procent moet worden gerecycled. Zo, niet dan is invoering per voorjaar 2021 een feit.



Producenten en importeurs gaan consumenten vanaf dan het statiegeld van 15 cent voor kleine flesjes tot 1 liter in rekening brengen. Het statiegeld blijft 25 cent voor kunststof flessen met een inhoud van 1 liter tot en met 3 liter, laat Van Veldhoven weten. Dezelfde bedragen krijgen mensen terug op het moment dat ze de fles na gebruik inleveren.