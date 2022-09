Ministers overwegen stappen tegen Pepijn van Houwelingen (FvD) om nazi-tweet

‘Het is een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici. Daarom beraden wij ons op verdere stappen’, schrijft Kuipers op Twitter over de foto. Van Gennip heeft hetzelfde bericht gelijktijdig getweet.

De bewuste tweet van Van Houwelingen is al verwijderd. Het was een bewerkte afbeelding van minister Kuipers die samen met Van Gennip een vlag hijst. Zij hadden die foto afgelopen week gedeeld omdat op de vlag de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties staan. In zijn tweet zette Van Houwelingen daarnaast een foto waarin dat doek is vervangen door een nazivlag. ‘De façade en de werkelijkheid’, was de begeleidende tekst.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte noemde de fotoshop al ‘wanstaltig’ en zei zondag een klacht in te dienen bij de Tweede Kamer voor het schenden van gedragsregels. ‘Nota bene net nu het Joods Nieuwjaar wordt gevierd’, schreef Paternotte in een reactie. Volgens hem staat in de regels dat een Kamerlid geen gedrag mag vertonen dat het gezag of de waardigheid van de Kamer ernstig schaadt.

