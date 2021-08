Minister zet mes in nieuwe dierenwet: huisdieren vallen niet onder nieuwe regels

Wob-verzoeken binnen twee maanden voldoen ‘niet uitvoer­baar, ministerie in beroep

21 juli Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. Die droeg het departement vorige maand op binnen twee maanden aan een aantal zogeheten Wob-verzoeken van verschillende media te voldoen. De termijn voor het openbaar maken van de gevraagde informatie is volgens VWS ‘niet uitvoerbaar’. Dat schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.