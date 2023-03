Minister Yesilgöz tikt OM-topman op vingers: Uitspraken ‘niet handig’

FACTCHECK Wilders overdrijft dat Amersfoort en Horst aan de Maas alle woningen toewijzen aan asielzoe­kers

In het radiodebat op NPO Radio 1 van afgelopen vrijdag overdreef Geert Wilders toen hij beweerde dat alle woningen in Amersfoort en Horst aan de Maas naar asielzoekers gaan. In werkelijkheid namen deze gemeenten de afgelopen maanden tijdelijke maatregelen om statushouders versneld aan woonruimte te helpen.