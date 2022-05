Minister Yesilgöz: meer politiemensen aan de slag met zedenzaken

Begin april kondigde de minister in gesprek te gaan met de politie en het OM. Aanleiding daarvoor was een uitzending van Nieuwsuur waarin bleek dat het aantal zedenzaken dat politie en het OM behandelen, ver onder de afgesproken norm ligt. Ze riep toen op tot actie: ,,Het is van het grootste belang dat slachtoffers in geval van een zedendelict snel en adequaat worden geholpen.”