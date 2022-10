Minister wil opheldering Utrecht over ontslag van statushouders

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vroeg de minister om tekst en uitleg, en vooral ook om een veroordeling, want hij vindt het ‘onacceptabel’ dat statushouders hun baan opzeggen zodra ze een huis krijgen. ,,Er moet een sanctie komen’’, vindt Aartsen.



,,Het mag niet zo zijn dat statushouders alles laten vallen zodra ze een huis hebben’’, vindt ook Van Gennip. Statushouders hebben zowel rechten als plichten. De taal leren en het actief zoeken naar betaald werk hoort daarbij, zei de minister. Het opleggen van sancties is niet aan de landelijke overheid, maar aan de gemeente zelf. Die kan eventueel korten op de bijstandsuitkering, zei de minister.



Van Gennip is nu wel met de gemeente Utrecht in gesprek om te achterhalen wat er aan de hand is. Ze heeft geen signalen dat dit ook in andere gemeenten gebeurt. VVD en CDA willen toch van de minister weten of het een Utrechts of een breder probleem is.