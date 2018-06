Minister wil meer ruimte voor buitenlandse student, wel strenger toezicht

Op die voorwaarden gaat de minister wel strenger toezien dan voorheen. Toezichthouders gaan controleren of het onderwijs inderdaad verbetert en of de gekozen voertaal wel aansluit bij de banen die afgestudeerden willen. De inspectie kijkt of de instelling haar taalkeuzes wel goed heeft onderbouwd.



Universiteiten en hogescholen moeten hun taalkeuzes ook beter afstemmen, vindt Van Engelshoven. Een instelling zou een opleiding niet moeten verengelsen als er al geen andere Nederlandstalige opleiding meer is.



De minister wil het hoger onderwijs verder meer mogelijkheden geven Nederlandse studenten voorrang te geven. Ze denkt erover instellingen het recht te geven verscheidenheid in de collegezaal te bewaken. Stromen er bijvoorbeeld alleen Chinezen in, dan is de diversiteit zoek en kan de instelling ingrijpen.



Ook zouden instellingen een studentenlimiet kunnen zetten op het Engelstalige spoor van een opleiding, om wel alle ruimte te geven aan het Nederlandse spoor.