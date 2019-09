Minister: Weg met seksistisch speelgoed

De bewindsvrouw doet haar oproep op het moment dat in Frankrijk vanaf volgend jaar in speelgoedwinkels een einde komt aan de indeling ‘jongens’ en ‘meisjes’. In folders kan dan ook niet meer per sekse worden geadverteerd. En winkelpersoneel mag ouders straks niet meer vragen: ‘Is het voor een jongen of een meisje?’ Verder gaat het bedrijfsleven speelgoed ontwikkelen ‘dat niet discrimineert’.



In december 2018 maakte Van Engelshoven tijdens een TED-talk al een punt van genderstereotypen. Ook nu nog tonen advertenties voor speelgoed volop stereo-typische rolmodellen, ziet ze. ,,Meisjes zijn verzorgend, jongens zijn avontuurlijk.”



Volgens de minister komen vrouwen door genderstereotypen ongewild vast te zitten in parttime banen en kunnen ze zich niet meer persoonlijk en professioneel ontwikkelen. En kunnen ze zelfs, door financiële afhankelijkheid, niet meer weg uit hun relatie als ze dat willen.