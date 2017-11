Minister waarschuwt: Ziekteverzuim politie gaat niet omlaag

Het verzuim onder agenten ligt een stuk hoger (op 7 procent) dan het gemiddelde bij de overheid. Van de 65.000 agenten zitten er 4500 ziek thuis. ,,Het is niet reëel om te verwachten dat het op korte termijn aanzienlijk zal dalen’’, zei Grapperhaus vanmorgen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van zijn ministerie.

Volgens Grapperhaus gaat het in veel gevallen om langdurig ziekteverzuim, of PTSS, en is het een ‘grote opgave’ om dit terug te dringen. Er is onder meer extra capaciteit aangetrokken om de trend te keren, aldus de minister. ,,Het heeft wel mijn volle aandacht en staat bovenaan mijn lijstjes.’’