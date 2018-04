Minister waarschuwt: Speel geen eigen rechter bij Oostvaardersplassen

Actievoerders die opkomen voor het lot van de hongerende grote grazers in het natuurgebied moeten hebben aangekondigd dit weekeinde met paardentrailers naar het gebied in Flevoland te komen om dieren daar weg te halen. Om dat te beletten heeft Staatsbosbeheer wegversperringen opgeworpen.



Niemand is erbij gebaat 'als het alleen maar hard tegen hard gaat', benadrukt Schouten, ook de dieren niet. ,,In Nederland mag je demonstreren, maar onderneem in elk geval niet allerlei impulsieve acties. Dat zou ik niet verstandig vinden.''



De bewindsvrouw vraagt iedereen het rapport af te wachten dat de commissie Van Geel 25 april presenteert over hoe het verder moet met de Oostvaardersplassen.