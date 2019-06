Minister: verplicht lagere drempels in nieuw huis

Zo worden de voorschriften voor trappen in openbare gebouwen strenger. Dat moet ze onder andere voor slechtzienden voorspelbaarder en daarmee toegankelijker maken. Het verbod op hoge drempels voor de hoofdingang van publiek toegankelijke gebouwen gaat ook voor bijvoorbeeld nieuwe winkels en restaurants gelden. Verder gaat de minister onderzoeken of ze ook de eisen aan balkons voor nieuwbouwwoningen kan aanscherpen.



Nederland heeft een VN-verdrag ondertekend dat voorschrijft dat mensen met een beperking helemaal moeten kunnen meedraaien in de samenleving. Onneembaar hoge drempels zijn een van de grootste ergernissen van mensen met een beperking, wijst onderzoek volgens Ollongren uit. Nu is één ingang met een lage drempel voor een nieuwbouwhuis nog genoeg. ‘Goede toegang tot een woning of naar een buitenruimte behoort mijns inziens tot de basisbehoefte van iedereen’, schrijft Ollongren in een brief aan de Kamer.