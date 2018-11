Minister: Studieschuld kan met 5000 euro stijgen door renteverhoging

Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-bewindsvrouw betalen de meeste oud-studenten in de praktijk hun studieschuld veel sneller af. In dat geval verandert er weinig, rekent ze de Kamer voor. Bij een gemiddelde schuld – die bedraagt 21.000 euro – en een toekomstig jaarinkomen van 40.000 euro is er geen verschil in de maandelijkse bedragen, mits dat inkomen gelijk blijft. Maar bij een fors hoger inkomen, van 80.000 euro, gaat het maandbedrag in het rekenvoorbeeld van Van Engelshoven van 70 naar 82 euro.