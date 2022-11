Minister: ‘Sportclubs moeten ook extra inkomsten vinden’

‘Overheid compenseert niet alles’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple :

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Boter bij de vis’

Volgende week komt Mohandis in het geweer met andere Kamerleden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil van het kabinet weten hoe sportclubs die het moeilijk hebben worden ondersteund. ,,Ik wil gewoon boter bij de vis. Of zeg dan gelijk: we doen niets voor die clubs en we accepteren dat er honderden verenigingen omvallen. Ik blijf in ieder geval werken aan oplossingen.’’ Sportverenigingen overwegen in actie te komen voor meer overheidssteun.