Minister: Smerige praktijken van stelletje gluurders echt stuitend

,,Ik vind het afschuwelijk wat daar gebeurt", reageerde Dekker op vragen van VVD-Kamerlid Sven Koopmans over internetfora waar voyeurs er een sport van om zoveel mogelijk pikante filmpjes met elkaar uit te wisselen. Op een van de website stonden vorige week beelden van naakte handbalvrouwen en nog tientallen gasten van Sauna & Beauty Oase uit het Gelderse Nederasselt. De bewindsman laat er geen onduidelijkheid over bestaan. ,,Ik vind dit soort smerige praktijken van een stelletje gluurders echt stuitend." Hij wijst erop dat er dit weekend een onderzoek is gestart door de politie. Daarbij is de verborgen camera en het bijbehorende computersysteem van de sauna in beslag genomen, tot genoegen van Dekker. ,,Het gaat hier om een ernstige schending van de privacy. Inmiddels heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens een grootschalig onderzoek aangekondigd."

Wetgeving

Koopmans bevroeg de minister ook specifiek over de verspreiders van zulke beelden. ,,We hebben het vaak over Big Brother, maar ik vraag aandacht voor de miljoen 'little brothers', die elkaar bespioneren."



Dekker wijst erop dat naast het maken, ook het verspreiden van zulke beelden strafbaar is wanneer duidelijk is dat het om heimelijk gemaakte beelden gaat. ,,Ik ga met platforms en providers in gesprek om te kijken wat we daar verder tegen kunnen doen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en ik komen binnenkort ook met nieuwe wetgeving rond dit soort kwesties."



De politie verdenkt een man uit Drachten van het plaatsen van de beelden. Hoe hij aan die filmpjes kon komen wordt nog uitgezocht. De bewindsman wil dat onderzoek nu eerst afwachten.