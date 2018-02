Minister sluit gaswinlocaties Loppersum

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde vanmorgen een aantal winlocaties meteen te sluiten: Ten Post, Overschild, De Paauwen, 't Zand en Leermens, de zogenoemde Loppersumclusters. Wiebes geeft hier dus gehoor aan. De NAM, het bedrijf dat het gas wint, had de sluiting ook al geopperd.



De minister wil naar aanleiding van het advies ook de schommelingen in de winning in het cluster Bierum beperken tot maximaal 20 procent. Ook de winning in Bierum heeft invloed op de bodem in Loppersum.



Burgemeester Albert Rodenboog is blij met de sluiting. ,,Daar moet we niet mee wachten, anders wordt er in een vorstperiode toch weer een beroep op gedaan'', aldus Rodenboog. ,,Dicht is dicht.''