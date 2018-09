Minister Slob wil meer geld voor zij-instromers onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs luidde vanmorgen in dagblad Trouw de noodklok. De 3,2 miljoen euro die voor dit jaar was vrijgemaakt om mensen met andere beroepen voor de klas te krijgen, is nu al bijna op. Slob benadrukt dat er tot dusver geen aanvragen voor de subsidiepot zijn afgewezen. ,,Als blijkt dat er geen geld meer is, gaan we alles doen om te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt'', aldus Slob, die ook de positieve kant wil benadrukken. Dat het potje bijna leeg is, is 'eigenlijk heel erg goed nieuws'. ,,Dat betekent dat veel mensen zeggen 'Hé, dat beroep van docent, daar zien we wat in'.''

Aanvraagstop

Lerarenvakbond AOb zegt in de krant te vrezen dat de aanvragen van scholen nu wellicht niet in behandeling worden genomen. ,,Het is pas september. Scholen laten de werving liggen als ze niet weten of ze geld krijgen. Dat is een probleem. Het is vrij ernstig als je zegt dat er een oplossing voor het lerarentekort moet komen via zij-instromers, en vervolgens mailt dat er misschien geen geld meer is.”



Ook SP-Kamerlid Peter Kwint trok vanmorgen aan de bel. ,,Als je moord en brand schreeuwt over het lerarentekort, kun je geen extra drempels opwerpen om mensen daadwerkelijk leraar te laten worden. In plaats daarvan zou de minister de vlag moeten uitsteken wegens het succes van deze subsidie." Hij heeft Kamervragen over de kwestie gesteld.