Minister Schouten: ‘Meeste nertsen in Nederland zijn eind december gedood’

Het overgrote deel van de nertsen in Nederland wordt de komende weken gedood voor hun pels, waarna de nertsenhouders geen nieuwe dieren in hun stallen zullen zetten. Dat laat minister Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer weten.

De minister reageert op het verzoek van een meerderheid in de Kamer om de nertsenhouderij versneld te stoppen. Een groot deel van de oppositie maakt zich, net als regeringspartij D66, zorgen over de verspreiding van het coronavirus via nertsen na een recente uitbraak in Denemarken. De partijen willen dat er met spoed een einde komt aan de nertsenhouderij.

Nederland telt zo’n 120 nertsenhouderijen. Daarvan zijn al 69 bedrijven geruimd, vanwege besmetting met corona. ,,Op deze nertsenbedrijven zijn geen nertsen meer aanwezig’’, meldt Schouten. ,,Op de overige nertsenbedrijven worden de komende weken de meeste dieren gepelsd en is het overgrote deel van de nertsenpopulatie weg. Dit is verreweg de snelste manier om het besmettingsrisico in de nertsenhouderij te couperen.’’

Compensatie

Op de meeste bedrijven zullen de komende periode álle nertsen worden gedood, ook de moederdieren. Schouten denkt dat er eind december (bijna) geen nertsen meer in Nederland zullen zijn. Sommige nertsenhouders zullen een deel van hun dieren laten leven, in afwachting van de compensatieregeling van het kabinet. Daarover komt binnenkort meer duidelijkheid.

Afgelopen zomer besloot het kabinet dat er in maart 2021 een einde zou komen aan de nertsenhouderij. Er is 180 miljoen euro uitgetrokken om nertsenhouders uit te kopen. Het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) adviseert het kabinet deze week om ervoor te zorgen dat er op 1 januari 2021 geen nertsen meer zijn.

Denemarken

Bij politieke partijen zijn de zorgen toegenomen nadat in Denemarken mensen na contact met nertsen besmet zijn geraakt met een gemuteerde coronavariant. Een deel van het Scandinavische land moest daarom vrijwel volledig op slot. Ook worden alle nertsenhouderijen in Denemarken nog deze maand preventief geruimd.

,,Zolang we in Nederland nertsen houden in kooitjes, lopen we het risico dat het virus daar muteert’’, aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ,,Als het virus dan terug overslaat op mensen, zitten we met een variant die minder gevoelig is voor een vaccin.’’

