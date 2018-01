Minister roept hulp in van Kamer over verdeling onderwijsachterstandengeld

Het kabinet stelt de beslissing over de verdeling van het geld waarmee gemeenten en scholen onderwijsachterstanden wegwerken nog even uit. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over vijf varianten voor hij dit voorjaar een definitieve keus maakt, zo schrijft hij vandaag in een brief.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de voorschoolse educatie voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand wordt uitgebreid van 10 uur naar 16 uur. Daarom gaat ook het budget omhoog: in 2020 is er jaarlijks 746 miljoen euro beschikbaar.



Daarvan gaat het leeuwendeel, 486 miljoen, naar de gemeenten. Zij beslissen zelf welke kinderen zij uitnodigingen voor de voorschoolse educatie. Zo geeft Amsterdam álle kinderen die dat willen 15 uur per week ‘les’. Scholen krijgen 260 miljoen euro. Nu gaat het een groot deel van het beschikbare geld naar de vier grootste steden en de 33 grootste gemeenten. Dat kan gaan veranderen.

Opleidingsniveau

Het geld voor onderwijsachterstanden – en vooral de verdeling daarvan – is al jaren een heikel punt. Welke kinderen in aanmerking komen voor het geld, werd alleen bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Daarop was veel kritiek, omdat kinderen van ouders uit een ander land die wel hun middelbare schoolopleiding hebben afgemaakt, toch bijvoorbeeld een taalachterstand kunnen hebben.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vorig jaar zomer met andere criteria om het risico op achterlopen te meten. Daarin wordt naast het opleidingsniveau van de ouders ook het land van herkomst, hoe lang zij in Nederland zijn en of het gezin in schuldsanering zit meegenomen. Die nieuwe indicator is onomstreden, maar de manier waarop het geld vervolgens moet worden verdeeld, is dat niet. Daarvoor moet eerst worden beslist hoe groot de groep kinderen moet zijn, die met het geld worden geholpen.

Scenario’s