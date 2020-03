Minister: Privacyregel over patiëntgegevens moet wijken tijdens coronacrisis

Kamerlid Diks wordt wethouder in Groningen

16:11 GroenLinks’er Isabelle Diks vertrekt uit de Tweede Kamer. Ze wordt wethouder in Groningen, zo maakt de partij bekend. Diks raakte eind vorig jaar in opspraak omdat zij een hoge vergoeding ontving op basis van haar woonplaats Leeuwarden, terwijl ze het leeuwendeel van haar tijd in een gekochte woning in Den Haag doorbracht.