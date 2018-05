Minister overlegt in Parijs over chaos bij Air France-KLM

Het Franse deel van het bedrijf wordt geteisterd door stakingen van ontevreden personeel. De werkonderbrekingen hebben tot nu toe 300 miljoen euro gekost. Ook maandag en dinsdag werd er gestaakt. Als de stakingen doorgaan, staat de toekomst van Air France op het spel, aldus Le Maire vanmorgen in een radio-interview. ,,We leven in een wereld waarin veel luchtvaartmaatschappijen verdwenen zijn.''



Het slepende loonconflict bij het concern in Frankrijk dwong topman Jean-Marc Janaillac onlangs zijn vertrek aan te kondigen, nadat hij zijn lot had verbonden aan de uitkomst van een stemming over het finale loonbod. Dat pakte verkeerde voor hem uit: ruim 55 procent van het Air France-personeel stemde tegen.



Zijn vertrek veroorzaakte een schrikreactie bij beleggers, waardoor het aandeel maandag met maar liefst 13 procent kelderde. Sinds begin dit jaar is de waarde van het concern bijna gehalveerd.